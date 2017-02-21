В Краснодаре построят второй отель Hilton

Компания Hilton и ООО «Кеско» подписали соглашение о строительстве в Краснодаре гостиницы Hampton by Hilton Krasnodar.

Сдать объект планируют в 2019 году. Отель будет находиться между улицами Красной, Мира, Рашпилевской и Орджоникидзе. Его соединят с Hilton Garden Inn Krasnodar.

Согласно проекту, Hampton by Hilton Krasnodar категории «три звезды» представляет собой восьмиэтажный гостиничный комплекс с примыкающим блоком конференц-залов, рестораном, баром, фитнес-залом и подземной автостоянкой.

Номерной фонд, занимающий с третьего по восьмой этаж, будет включать 32 стандартных одноместных номера, 22 двухместных, 46 флекс-номеров (номера с возможностью изменять количество комнат) и два номера для маломобильных постояльцев.

Инвестиции в проект оценили на уровне 1 млрд рублей, который, по прогнозам, должен окупиться за десять лет.

По данным открытых источников, в строительство Hilton Garden Inn Krasnodar, который открылся в Краснодаре в 2013 году, компания «Кеско» вложила 1,2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский отель Hilton Garden Inn в феврале 2015 года застраховали на 2 млрд рублей.

Международная сеть Hilton отказалась от управления Gelendzhik Resort & Spa, который должен был стать вторым отелем под этим брендом в России.

Источник