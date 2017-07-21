В Краснодаре поступило 50 заявок о подтоплении после дождя

В краевой столице ликвидируют последствия осадков, которые прошли 20 и 21 июля.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) сообщили, что осадки вызвали в Краснодаре локальные подтопления. Серьезных затоплений улиц не возникло, но в течение суток от граждан поступило 50 заявок. К работам подключили водооткачивающую технику. К 9:15 отработали 15 заявок. На улицах работали 11 вакуумных машин.

Сейчас в ликвидации последствий дождя задействованы шесть машин. Планируется, что в ближайшее время количество техники увеличат вдвое. Подтопления ликвидируют на улицах Московской, Заполярной, Комарова, Гомельской, Покрышкина, Агрохимической, Черкасской, Дзержинского, Прокофьева.

Общественный транспорт работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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