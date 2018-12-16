В Краснодаре потушили крупный пожар в частном доме

Возгорание произошло ночью 16 декабря на улице Матросова.

«Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 4:36. В 4:46 по прибытию к месту подразделений установлено, что пламя распространилось на площади 100 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 5:47 пожар был локализован, в 6:26 — ликвидирован.

В результате возгорания есть один пострадавший. Выясняются обстоятельства произошедшего. К тушению пожара привлекались 64 человека и 22 единицы техники.

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