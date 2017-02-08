В Краснодаре потушили пожар на птицефабрике

В Краснодаре 8 февраля потушили пожар на птицефабрике в поселке Лорис. По уточненным данным, площадь возгорания составила 200 кв. м.

В 12:01 огонь был локализован, в 13:38 — ликвидирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возникновения пожара выясняются.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в краснодарском поселке Лорис 8 февраля загорелась птицефабрика. Сообщение о возгорании поступило в 10:18. Огонь тушили 48 человек и 16 единиц техники.

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