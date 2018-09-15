В Краснодаре потушили пожар на складе

Возгорание складского помещения на улице Московской произошло днем 15 сентября.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:15. Огонь локализовали в 13:53. В 14:37 возгорание полностью ликвидировали.

«По данным МЧС, при пожаре пострадали два человека. Их госпитализировали», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

На месте происшествия работали от МЧС России 17 человек и 5 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь распространился на площади 40 кв. м.

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