В Краснодаре потушили пожар на складе

Возгорание складского помещения на улице Московской произошло днем 15 сентября.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:15. Огонь локализовали в 13:53. В 14:37 возгорание полностью ликвидировали.
«По данным МЧС, при пожаре пострадали два человека. Их госпитализировали», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
На месте происшествия работали от МЧС России 17 человек и 5 единиц техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь распространился на площади 40 кв. м.
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