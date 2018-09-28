В Краснодаре потушили пожар на СТО с газовыми баллонами

28 сентября в 16:58

В МЧС уточнили информацию о пожаре на станции технического обслуживания на улице Алма-Атинской, который произошел 28 сентября в 15:20.

По прибытии установили, что происходит горение на площади 5 кв. м рядом с газовыми баллонами. Баллоны начали охлаждать из пожарных стволов. Открытый огонь локализовали в 15:39. В 15:50 пожар ликвидировали. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угрозы взрыва удалось избежать, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуацию не проводили. Всего в ликвидации последствий пожара было задействовано от МЧС России восемь человек и две единицы техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в МЧС сообщили, что на станции СТО в Краснодаре горят газовые баллоны.

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