В Краснодаре потушили пожар на строящейся парковке

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара 19 апреля потушили пожар в недостроенной многоуровневой автомобильной парковке.

«Ликвидация открытого горения произошла в 16:53, полная ликвидация — в 18:15», — сообщили интернет-порталу «Кубань24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего было задействовано 64 человека и 14 единиц техники, от МЧС России — 48 человек и 12 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 апреля на строящейся многоуровневой парковке в микрорайоне Гидростроителей загорелись деревянные леса. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Огонь перекинулся в квартиру соседней жилой многоэтажки, загорелся балкон. Возгорание ликваидирвоали.

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