Возгорание полностью ликвидировали в 13:58.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, локализовали огонь на площади 150 кв. м. В 13:41 открытое горение ликвидировали. К 13:58 пожар полностью потушили.

Создано два боевых участка. Организована работа штаба пожаротушения.

На место прибыла испытательная пожарная лаборатория для установки причины пожара. Звеньями газодымозащитной службы были эвакуированы шесть человек. К ликвидации последствий пожара привлекались всего 67 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 51 человек и 21 единица техники.

Сгорели несколько торговых павильонов с тканями.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Краснодара в «Торговом дворике» произошел пожар. В 12:39 диспетчеру поступила информация о возгорании в одноэтажном здании.

Фоторепортаж с места пожара смотрите здесь.

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