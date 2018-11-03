В Краснодаре потушили пожар площадью 800 кв. метров

03 ноября в 08:41

Возгорание произошло 3 ноября около 2:00 в одноэтажном здании на улице Гагарина.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:18. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажная нежилая постройка площадью 800 кв. м. К месту направили оперативную группу Краснодарского ПСГ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 04:20 пожар сумели локализовать. В 5:53 возгорание полностью ликвидировали. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали три звена газодымозащитной службы, 10 стволов «Дельта» и два ствола высокого давления. Всего в ликвидации огня было задействовано 73 человека и 25 единиц техники, от МЧС России — 43 человека и 15 единиц техники.

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