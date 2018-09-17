В Краснодаре потушили пожар в бараке

Пожар произошел вечером 17 сентября в расселенном бараке на пересечении улиц Красной и Северной.
Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание локализовали в 22:09 на площади 80 кв. м. В тот момент на месте работали 27 человек и девять единиц техники, от МЧС России — 15 человек и четыре единицы техники.
Возгорание ликвидировали в 22:30. Проводятся работы по разбору и проливке.
По предварительным данным, дом нежилой.
По данным очевидцев, при пожаре пострадали два человека.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в одноэтажном расселенном доме барачного типа на пересечении улиц Красной и Северной поступило 17 сентября в 21:06.
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