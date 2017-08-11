В Краснодаре потушили пожар в частном доме на улице Строителей

Площадь возгорания составила 700 кв. м, пожар тушили три часа более 80 спасателей.

В 15:31 ликвидировали открытое горение, в 16:26 пожар полностью потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет. Выясняются причины возгорания.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», в Краснодаре 11 августа около 13:00 загорелся частный дом на улице Строителей 2/2. На место выехали 62 человека и 26 единиц техники. Огонь локализовали в 14:15.

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