В Краснодаре потушили пожар в квартире в Музыкальном микрорайоне

Пожар произошел вечером 16 мая на улице Шаляпина. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«Полная ликвидация пожара в 20:55», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Шаляпина поступило в МЧС 16 мая в 19:56.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Из дома эвакуировали около 100 человек. В 20:23 огонь локализовали. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

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