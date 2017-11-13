В Краснодаре потушили пожар в строящемся здании

Огонь вспыхнул вечером 12 ноября на мансарде пятиэтажного дома на улице Кавказской.

Пожару был объявлен ранг 1-БИС. Возгорание локализовали в 22:18. В 22:53 произошла ликвидация открытого горения, в 23:50 пожар был полностью потушен.

В ликвидации принимали участие 20 человек и десять единиц техники, от МЧС России — 18 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре по адресу Кавказская, 116 загорелась кровля строящегося здания. Площадь пожара составила 180 кв. м.

Вернуться на ленту

Источник