В Краснодаре потушили пожар на мебельном складе

Днем 20 марта на Ростовском шоссе загорелся склад с мебелью. Площадь пожара достигла 500 кв. м.

«В 14:29 пожар на Ростовском шоссе ликвидирован», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании центра на Ростовском шоссе,12 поступило в МЧС 30 марта в 10:29. По состоянию на 10:44 площадь пожара составляла 500 кв. м. В 11:37 огонь локализовали. Появилось видео тушения пожара на мебельном складе в Краснодаре.

Фоторепортаж с места пожара можно увидеть здесь.