В Краснодаре поврежденные от взрыва квартиры признали непригодными для проживания

Об этом 13 марта сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

По словам Тарарыкина, обследование с помощью оборудования МЧС показало, что квартиры на верхних этажах 4-го подъезда дома на улице Славянской непригодны для проживания.

«Мы выдали рекомендации, чтобы четвертый и пятый этаж сняли и заново построили», — сказал начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Тарарыкин отметил, что пребывание людей на этих этажах невозможно. Он добавил, что окончательное решение о ремонтных работах будет принято после дополнительного обследования, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь. Рабочие 12 марта приступили к разбору кровли дома. К вечеру 12 марта специалисты демонтировали несколько поврежденных плит перекрытия и практически завершили разбирать кровлю в четвертом подъезде дома. После взрыва газа в краснодарской пятиэтажке в больнице остаются четыре человека. Жильцы третьего подъезда дома на Славянской 13 марта вернулись в квартиры.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник