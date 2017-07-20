В Краснодаре появился Дачный бульвар, скверы «Тенистый» и «Парус»

Депутаты на заседании городской Думы 20 июня дали названия трем зеленым зонам.

Дачным бульваром будет называться зона вдоль дороги напротив садоводческих товариществ в станице Елизаветинской. На улице имени Селезнева, 88/1 в Краснодаре появится сквер «Тенистый», а на улице Парусной, 16/1 — сквер «Парус».

Депутаты также приняли решение об установке мемориальной доски на здании средней школы № 85 в станице Старокорсунской выпускнику этого учебного заведения Алексею Морозову, погибшему при исполнении служебного долга в Республике Дагестан, награжденному Орденом Мужества и медалью «За Отвагу», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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