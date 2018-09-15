В Краснодаре появился новый футбольный манеж

Спорткомплекс Академии ФК «Краснодар» 15 сентября открыли на Ейском шоссе, 40.

Спортивный комплекс стал 13-м футбольным манежем, построенным в Краснодаре, и 22-м — в регионе. Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. На территории спорткомплекса расположено игровое поле с современным искусственным покрытием размером 22 на 38 м, две раздевалки с душевыми комнатами, тренерская.

На втором этаже оборудована площадка, откуда родители смогут наблюдать за тренировочным процессом. Внутри и снаружи сооружение оснащено системой видеонаблюдения. Около здания есть парковка для автомобилей.

Манеж будет работать в круглогодичном режиме. В современном спортивном комплексе смогут бесплатно заниматься дети в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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