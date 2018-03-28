В Краснодаре появится аллея ГТО

На всекубанском субботнике спортсмены города высадят аллею боксерской славы и аллею ГТО.

По словам начальника городского управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова, это первый опыт закладки спортивных аллей в Краснодаре.

«Мы надеемся, что идея будет поддержана представителями всех видов спорта, которые культивируются на территории города, а их более 70. Таким образом, Краснодар станет одним из самых спортивных и самых зеленых, экологически чистых городов страны», — сказал Мирошников.

Воспитанники тренеров по боксу и кикбоксингу из детской сборной города, которым исполнилось 9–11 лет, 30 марта придут в парк «Рождественский» в Юбилейном микрорайоне. Специалисты муниципального Центра озеленения и экологии проведут для них инструктаж, обеспечат инвентарем, подготовят почву и помогут ребятам высадить 20 лип. На аллее установят доску с датой ее закладки. С этого дня боксеры детской сборной под патронажем специалистов парка возьмут шефство над растущими деревьями.

Аллею ГТО заложат 31 марта в Чистяковской роще. Клены высадят участники проекта «День ГТО». Помимо этого, в программе — испытания физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования городского этапа семейных спортивных игр «Стартуем вместе», турниры по шахматам и шашкам, а также мастер-класс по скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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