В Краснодаре появится бульвар имени адмирала Ушакова

Такое решение приняли 23 октября на 62-м заседании городской Думы.

Территория общего пользования, а фактически зеленая зона на улице имени Кирилла Россинского в Прикубанском округе, будет называться бульваром имени адмирала Федора Ушакова. Протяженность бульвара составит около 800 м, общая площадь — около 1,9 га.

Половину бульвара — около 400 м — сейчас благоустроили, убрали аварийные деревья, сделали пешеходные дорожки, лавочки, велосипедную дорожку, тротуары, освещение.

Новую зеленую зону застройщик — компания «ИНСИТИ» — обустраивает за свой счет. Соглашение о комплексной застройке территории, в котором указано создание бульвара и строительство социальных объектов, подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, глава Краснодара Евгений Первышов и директор ООО «ИНСИТИ» Андрей Шадрин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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