В Краснодаре появится новая частная галерея современного искусства

Арт-центр «Бронзовая лошадь» откроется 15 сентября персональной выставкой художника Сергея Воржева.

Новое арт-пространство будет находиться в бутик-отеле «Бристоль» на улице Калинина, 291. Экспозиционная площадь арт-центра составляет 700 кв. м. Пространство представляет из себя классический лофт: стены, выложенные дореволюционным кирпичом, металл и стекло. Интерьер наполнен предметами искусства и антиквариата. Галерея сможет вместить до 300 посетителей.

«Арт-центр ориентирован на галерейный обмен, выставочную деятельность в рамках работ современного искусства, передвижные выставки. На площадке также будут проводиться благотворительные аукционы, мастер-классы, заработают лекторий и тренинг-центр», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе галереи «Бронзовая лошадь».

Планируется, что живописная экспозиция на территории арт-центра будет постоянной. В галерее также начнет работу художественная школа-студия Сергея Воржева, которая в ближайшее время туда переедет.

В арт-пространстве художники смогут проводить свои персональные выставки и творческие встречи. В стенах «Бронзовой лошади» также планируют разместить реставрационную мастерскую и туристическое бюро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанский художник Сергей Воржев готовит первую персональную выставку в Краснодаре, которая откроется 15 сентября.

Вернуться на ленту

Источник