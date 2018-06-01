В Краснодаре появятся граффити с портретами Льва Яшина и Серхио Рамоса

Портреты футболистов нарисуют на фасадах многоэтажек к ЧМ — 2018.

Советского вратаря Льва Яшина изобразит художник Роман Котов на фасаде дома № 3 на улице Ставропольской. Масштабная работа началась вечером 1 июня. Старт ей дал глава города Евгений Первышов.

«У нас в Краснодаре — прекрасные футбольные традиции, наш город любит футбол, у нас много подходящих поверхностей для того, чтобы изобразить футбольных кумиров. Уверен, изображения станут украшением города. Ведь чемпионат мира по футболу — важнейшее событие года, до которого осталось менее двух недель. И хотя в Краснодаре игр не будет, мы принимаем одного из лидеров мирового футбола — сборную Испании — и, значит, тоже причастны к этому спортивному празднику», — сказал Первышов.

Глава города пообщался с организаторами проведения работ — руководителем стрит-арт проекта «KRACITY» Евгением Янчуховым, художником Романом Котовым и начальником управления по делам молодежи Георгием Пронькиным. Первышов отметил, что благодарен жильцам домов, которые дали согласие на нанесение изображений.

С инициативой в преддверии ЧМ по футболу использовать стрит-арт работы на спортивную тематику глава Краснодара выступил на встрече с ведущими дизайнерами, художниками, архитекторами города.

Георгий Пронькин отметил, что выбрать из десятков представленных эскизов было непросто. Остановились на тех, кто является символом футбола, кого знают и любят во всем мире. В результате выбрали из предложенных вариантов изображение капитана сборной Испании Серхио Рамоса, легенды современного футбола Зинедина Зидана и символ отечественного футбола — Льва Яшина.

На здании котельной Краснодарской краевой общественной организации «ФОСК «Спартак»» на улице Постовой, 40 появится изображение французского футболиста Зинедина Зидана. Его нарисует Александр Сингура из объединения MASLO.

Самое масштабное граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса выполнит художник Тимур Абдулаев на девятиэтажке по улице Школьной, 15/2.

Еще одно тематическое граффити планируется нанести на ограждении по улице Селезнева, 191, его автор — Павел Постников. В отличие от остальных, оно изображает не конкретных футболистов, а их собирательные образы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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