В Краснодаре появятся три современных жилых комплекса

Презентацию новых объектов для своих партнеров провела компания «КСК-Инвест». В этом году ей исполняется три года.

«Человек, покупая квартиру в нашем доме, приобретает чуть больше, чем комфорт, стандарт. Это остекление балконов, обустроенные детские площадки, зона отдыха, фонтаны, барбекю и, тоже немаловажно, место установки подлогов кондиционеров», — рассказал директор компании «КСК-Инвест» Руслан Дьяченко.

Примерами такого отношения к клиентам являются комплексы «Победный» и «Дружный», отметили на встрече. Объекты спроектированы по современным стандартам качества и комфорта: парковка-стилобат, спортивные площадки. Компания не только создает инфраструктуру, но и обеспечивает правовую безопасность для дольщиков. Ипотечные программы поддерживают ведущие банки.

«Надеемся, что в дальнейшем мы будем также не сбавлять темпы продаж, в том числе с ипотекой от Сбербанка», — отметил менеджер по работе с партнерами Сбербанка Вадим Куц.

«Банк ВТБ очень давно сотрудничает с компанией «КСК-Инвест». Все новые проекты, которые выпускает компания, мы аккредитовываем. Клиентов совместных много», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами банка ВТБ Наталья Владимирова.

Еще один уникальный для краевой столицы проект называется «Мариинский бульвар». Это дом клубного типа, класса комфорт. Он отличается необычным фасадом, высокими потолками и широким выбором планировок. Компания уже сдала один дом в жилом комплексе «Победа». Там есть бесшумные лифты, детская и спортивная площадка, качественная отделка подъездов. Сейчас строится вторая очередь, жители которой новоселье отпразднуют уже этой осенью.

«Они себя позиционировали на рынке вообще замечательно: построили первый комплекс и второй раньше сроков. Это очень немаловажно. Я с комфортом продаю людям и я буду уверен, что они будут проживать в хорошем комплексе», — пояснил риелтор компании «Жилой Краснодар» Анатолий Суханов.

«Одно из самых главных преимуществ — компания изначально подводит коммуникации к своим строительным объектам. Это тоже на сегодняшний день редкость», — пояснила коуч по новостройкам компании «АЯКС-Риэлт» Ольга Иршет.

Гостям презентации рассказали о выгодных условиях сотрудничества, а также о сроках сдачи. До конца года ключи от квартир получат жители «Мариинского бульвара», а в 2020 году — жители «Победного» и «Дружного».

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