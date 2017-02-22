В Краснодаре поймали налетчиков на магазины и заправки

22 февраля в 10:50

В Краснодаре в феврале полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали пятерых мужчин, которых подозревают в четырех разбойных нападениях на магазины и автозаправки.

В середине января в полицию обратился сотрудник АЗС, расположенной на улице Российской. По его словам, в торговый зал зашел мужчина в маске и, угрожая пистолетом, потребовал у оператора выручку. Девушка-кассир отдала злоумышленнику 18 тыс. рублей. После этого нападавший скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В тот же день в полицию сообщили о разбойном нападении на круглосуточный продуктовый магазин в станице Елизаветинской. Ночью в помещение торговой точки зашли двое мужчин в масках. Они угрожали продавцу ножом и пистолетом, забрали из кассы 15 тыс. рублей.

Спустя два дня аналогичное разбойное нападение на продуктовый магазин произошло в Карасунском округе. Там неизвестные похитили из кассы 2,5 тыс. рублей. Еще одно похожее преступление злоумышленники совершили в Динском районе. Там они похитили около 40 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личности пятерых мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях. Задержанными оказались двое жителей Краснодара, жители Тбилисского и Гулькевичского районов, а также уроженец Республики Саха (Якутия). Их задержали на съемной квартире, там же нашли оружие. В полиции подозреваемые признались в преступлениях, похищенные деньги они потратили на свои нужды.

Установлено, что грабители заранее распределяли роли, передвигались на принадлежащем одному из мужчин автомобиле Lada Granta. Раньше все они уже привлекались к уголовной ответственности за квартирные кражи и вымогательства.

Источник