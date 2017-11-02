В Краснодаре поздравили победителей чемпионата мира по паратхеквондо

Турнир прошел в Лондоне. Кубанские спортсмены завоевали пять наград.

Соревнования проходили в двух категориях — керуги и пумсе. В первом виде соревнуются люди с разной степенью ампутации. В пумсе на ковер выходят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Здесь бойцы не проводят очные поединки. Задача каждого — показать свою технику. В этой категории Артур Таймазов стал первым и отстоял звание чемпиона мира.

«С каждым годом приходит все больше людей, конкуренция вырастает, все тренируются, все смотрят, как другие выступают. Ты приезжаешь на соревнования, там совсем новые лица. И ты понимаешь, что сейчас будет очень тяжело отстоять, защитить, выиграть. Стараешься просто обо всем забыть и просто выполняешь свою работу», — рассказал чемпион мира по паратхеквондо Артур Таймазов.

Из кубанцев на первую ступень пьедестала также поднялась Стефанида Стрюкова. Серебро у Кирилла Арутюнова, Андрея Титова и Елизаветы Поповой. Подготовила этих спортсменов к турниру Жанна Щербакова. Наставник кубанских бойцов тоже получила приз. Краснодарку признали лучшей женщиной-тренером чемпионата мира. Жанна Щербакова отмечает: это приятный бонус к наградам её воспитанников.

«Конкуренция была очень высока. Доходило до 25 человек в подгруппе. Из такого количества людей твой спортсмен занимает призовое место. И серебро, и бронза чемпионата мира — это очень дорогие награды», — считает тренер по паратхеквондо Жанна Щербакова.

По итогам чемпионата мира сборная России заняла первое место в медальном зачете. Участвовали в турнире спортсмены из 53 стран.

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