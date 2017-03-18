В Краснодаре пожар в частном доме потушили на площади 250 кв. метров

В Краснодаре 18 марта на крыше частного дома на перекрестке Гимназической и Леваневского потушили пожар.

Локализовать возгорание удалось в 13:44 на площади 250 кв. м. Чтобы полностью потушить огонь, пожарным пришлось разбирать крышу здания.

Пожар был ликвидирован в 16:55, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании поступила в 12:34. На месте работали 51 человек личного состава и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

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