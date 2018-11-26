В Краснодаре пожарные потушили загоревшуюся на улице Северной маршрутку

Сообщение о возгорании маршрутного автобуса на улице Северной поступило в МЧС 26 ноября в 11:38.

На месте работают силы и средства МЧС России — четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 11:49 огонь локализовали, в 11:58 — ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», в Краснодаре на улице Северной загорелась маршрутка. О пожаре сообщили очевидцы в социальных сетях.

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