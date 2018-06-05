В Краснодаре правоохранители отметили 300 лет со дня образования МВД

Главную регулярную полицию в Санкт-Петербурге учредил Петр I еще в 18 веке. Весь состав тогда не превышал 100 человек.

Сейчас только на Кубани в МВД служат тысячи блюстителей порядка, которые даже в свой профессиональный праздник находятся на посту.

«Сегодня одним из главных приоритетов МВД стоит важная задача — обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан и гостей страны во время проведения чемпионата мира по футболу. Уверен, что сотрудники полиции с честью и достоинством выполнят поставленные задачи», — сказал врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Виталий Наумейко.

От имени губернатора сотрудников полиции поздравил с 300-летним юбилеем его заместитель Алексей Копайгородский.

«Отдельные слова благодарности — от наших глав. Исполнительная власть в лице администрации, в лице всех муниципальных образований нацелена на то, чтобы вопросы хозяйственного плана решались вместе, потому что все жители нашей многомиллионной Кубани должны просыпаться и засыпать в спокойном обществе. Это как раз достигается трудом всех вас», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Правоохранителям вручили медали за отвагу и самоотверженность, а также за отличие в охране общественного порядка. Другие удостоились почетных грамот и благодарственных писем. Поздравили сотрудников полиции и творческие коллективы Кубани.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник