В Краснодаре праздник в военном училище посетили более 50 тыс. человек

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова 23 февраля праздничные мероприятия посетили более 50 тыс. человек.

Празднование прошло на аэродроме «Краснодар — Центральный». Для зрителей организовали показ современной авиационной техники — самолетов Су-24, Су-25, Су-27, Миг-29, Л-39, Як-130, Ан-26, Л-410.

На мероприятии выступил мэр Евгений Первышов. Он поздравил со 100-летием Героя Советского Союза, Почетного гражданина Краснодара Николая Жугана. Затем мэр поздравил жителей и гостей города с Днем защитника Отечества.

«Сейчас мы вместе отмечаем великий праздник — День защитника Отечества. Символично, что мы празднуем его здесь, в летном училище. Особые слова благодарности всем, кто сделал защиту Родины своей профессией. Эти слова относятся к летчикам, которые защищают воздушные рубежи страны, несут службу в Сирии. Я горжусь тем, что стою сейчас рядом с прославленным летчиком Николаем Жуганом. Он — наша гордость, символ чести и доблести», — сказал Первышов.

В училище для всех желающих развернули полевые кухни, организовали выступления творческих коллективов города и ансамбля песни и пляски ВКС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 февраля посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

Там прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах России — твой выбор». Для посетителей работали мобильные комплексы отбора на военную службу по контракту.

Мероприятие завершилось авиашоу с показательными выступлениями группы высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29.

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