В Краснодаре предложили разместить кассационный суд

Верховный суд России инициировал структурную реформу, которая предполагает создание судебных округов.

Пленум суда 13 июля одобрил подготовленный законопроект. Планируется, что его внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

Согласно проекту, создадут девять кассационных и пять апелляционных судов (и такое же количество судебных округов). Сейчас кассационные жалобы на решения районных и мировых судов рассматривают президиумы республиканских, краевых, областных и приравненных к ним судов. Они же рассматривают апелляции на промежуточные решения по делам, рассматриваемым в их суде. Апелляционные жалобы на итоговые решения или приговоры рассматривает Верховный суд. Предполагается, что изменения позволят усовершенствовать иерархию построения судебной системы РФ и оптимизировать нагрузку.

Кассационные суды предлагают разместить в Краснодаре, Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды должны создать в Воронеже или Иванове, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Сочи, Нижнем Новгороде, Томске. Они будут рассматривать апелляции на решения республиканских, краевых, областных, а также окружных военных судов.

По предварительным данным, расходы на структурную реформу составят 4,3 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей направят на создание кассационных судов. На размещение апелляционных судов потребуется около 800 млн рублей, сообщает ТАСС.

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