В Краснодаре предложили создать центр развития женской борьбы

Федерация спортивной борьбы России считает необходимым создать такие учреждения на Кубани и еще в девяти регионах страны.

Об этом на совещании по вопросу развития спортивной борьбы в России заявил первый вице-президент ФСБР Омар Муртазалиев.

«Мы считаем, что уже давно назрел вопрос создания высшей школы подготовки тренеров в нашей стране. К тому же я хотел бы поднять вопрос создания десяти центров, экспериментальных площадок для развития женской борьбы. Сейчас не хватает спортсменок, десять регионов поставляют 80% кандидаток в сборную России. Мы хотим, чтобы в десяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Республике Дагестан, Кемеровской области, Чувашии, Бурятии, Хакасии, Московской области — были созданы подобные центры», — сказал Муртазалиев.

Он отметил, что это даст мощный толчок развитию женской борьбы.

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на завершившемся 26 августа в Париже чемпионате мира, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, сообщает ТАСС.

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