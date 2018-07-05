В Краснодаре предложили создать комитет по проведению массовых спортивных событий

С такой инициативой выступил глава города Евгений Первышов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Краснодаре проходило как можно больше массовых спортивных мероприятий, крупных спортивных событий для горожан всех возрастов. Со своей стороны готов оказывать содействие в различных оргмоментах, с выделением площадок. Создание городского оргкомитета спортивных событий позволит нам по-новому подойти к этому вопросу», — сказал Первышов.

Среди значимых событий, которые пройдут в Краснодаре до конца 2018 года, — отборочный турнир и национальный финал международного турнира по баскетболу 3×3 RedBullReign, которые в 20-х числах июля проводит спортивный клуб «Пирамида», забег «Город 225» с компанией «Высшая Лига» 30 сентября, приуроченный ко Дню города Краснодара.

Президент автономной некоммерческой организации «Физкульт» Инна Антонова предложила сформировать единый календарный план спортивных мероприятий, которые проводятся в течение года, а также карту-путеводитель по спортивным объектам на территории города с указанием бесплатных площадок, где горожане могут заниматься в свободное время.

Президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Краснодарская краевая федерация воркаута» Сергей Фетисов рассказал, что организация разработала проекты трех открытых воркаут-площадок в Чистяковской роще, на Затоне и в парке «Городской сад», оборудование одной из которых готова профинансировать за свой счет.

Первышов отметил, что все прозвучавшие инициативы заслуживают внимания и будут рассмотрены в рамках работы оргкомитета, который сформируют в ближайшее время.

Глава города предложил начать с формирования календарного плана спортивных мероприятий на год и единой афиши городских соревнований, которая бы рассказывала горожанам, когда, что и где будет проводиться, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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