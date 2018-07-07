В Краснодаре предложили создать Ночную футбольную лигу

Команды главы Краснодара и преподавателей КубГАУ провели товарищеский футбольный матч.

Он продолжил серию игр, которые проводит команда Евгения Первышова с начала июня.

В составе команды хозяев поля играли преподаватели КубГАУ, включая директора учебного хозяйства «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета Тимофея Логойду. В команде мэра — его заместитель Владислав Ставицкий, начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий, сотрудники структурных подразделений администрации города. Играли составами 11 на 11, два тайма по 35 минут.

Итог игры — ничья — 3:3.

Проректор КубГАУ Иван Перонко после игры предложил Евгению Первышову создать в Краснодаре Ночную футбольную лигу. Стадион университета имеет современную систему освещения, что позволяет проводить матчи в любое время суток. По словам Перонко, любительских команд в городе достаточно много. И Ночная футбольная лига могла бы способствовать развитию футбольного движения в кубанской столице.

Среди тем, которые обсудили после игры, — благоустройство прилегающей к вузу территории. В частности, речь шла о необходимости ремонта проезжей части по улице имени Калинина, на участке от улицы имени Лукьяненко до университета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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