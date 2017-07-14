В Краснодаре предложили закрыть 21 маршрут общественного транспорта

В городе начнут оптимизировать маршрутную сеть. С 17 июля изменят схему движения автобусов № 2, 62, 138А. Еще два маршрута — № 15 и 130А — закроют.

«Такие решения — результат разработки и утверждения в Краснодаре документа планирования. Его главная задача— оптимизация сети общественного транспорта, уход от дублирования маршрутов, обеспечение приоритетных условий для автобусов, троллейбусов и трамваев», — рассказал директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин.

По его словам, документ планирования разрабатывали на основе анализа действующей схемы маршрутов муниципального и частного общественного транспорта, совместной работы с экспертами в сфере организации дорожного движения, общения с горожанами.

Доронин пояснил, что по результатам работы предполагается закрыть 21 маршрут, еще 12 изменят схему движения. Работу собираются проводить поэтапно.

Автобус № 2 в микрорайоне Гидростроителей по просьбе жителей продлят. Согласно новой схеме, он теперь поедет по улицам Трудовой Славы, Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей до конечной остановки «улица имени Валерия Гассия». Интервал движения составит десять минут. На маршруте будут курсировать 17 низкопольных автобусов большой вместимости, оборудованных кондиционерами.

Маршрут № 62 «Красная площадь» — Восточно-Кругликовская продлят до улицы Генерала Трошева. На маршрут добавят еще четыре автобуса средней вместимости. Время ожидания после введения изменений составит шесть-семь минут.

Произойдет частичное слияние маршрутов, обслуживающих станицу Елизаветинскую. Маршрут автобуса № 130 Бальнеолечебница — поселок Белозерный закроют. Схему движения маршрута № 138А изменят так, чтобы он проходил через станицу Елизаветинскую — по проезду Энергетиков, улицам Степной и Восточной, следуя от садового товарищества «Берег Кубани» к Бальнеолечебнице. Интервал движения планируют сократить до 15–20 минут. На линию добавят четыре автобуса средней и большой вместимости.

Отменят маршрут № 15 Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар-1 — ул. Конгрессная. Этот маршрут на многих участках дублируется с другими. Во время первого этапа оптимизации планируется изменение схем маршрутов № 52 и 51. Сейчас проекты дорабатывают и согласовывают с учетом пожеланий жителей Музыкального и Московского микрорайонов.

На следующем этапе развития маршрутной сети собираются ужесточить меры контроля и навести порядок среди перевозчиков, которые обслуживают маршруты, выезжающие за пределы города и следующие по территории Адыгеи. Специалисты проведут ряд мероприятий по повышению культуры общения водителей с пассажирами, соблюдению всех правил предоставления льгот, выполнению требований по техсостоянию подвижного состава, сообщает пресс-служба администрации Красноадара.

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