В Краснодаре предпринимателей обучат навыкам делового общения

Мероприятие пройдет 14 декабря в 15:00 в главном корпусе Кубанского государственного университета в аудитории 4036л.

Семинар «Развитие навыков делового общения» проводят в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае для повышения грамотности субъектов малого и среднего бизнеса.

Участники рассмотрят особенности взаимодействия и работы с аудиторией при публичном выступлении, формирования навыков делового общения. Научатся эффективному ведению деловых переговоров и составлению структуры выступления и презентации. Пройдет разбор практических ситуаций и ошибок в публичных выступлениях.

Бизнесмены смогут получить бесплатную консультационную помощь и практические рекомендации по вопросам составления и оценки плана выступления, корректировки и составления публичной презентации. Им посоветуют, как готовиться к деловым переговорам.

Спикером станет специалист-практик в сфере маркетинга и организации бизнеса, предприниматель и бизнес-тренер Владимир Покуль.

Участие в семинаре является бесплатным для предпринимателей Краснодарского края. Регистрация обязательна. Вопросы можно задать по телефону 8-918-443-64-67, сообщается на сайте Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник