В Краснодаре предприниматели из Европы предложили открыть инжиниринговый центр

Шведско-швейцарская компания рассматривают столицу Кубани как возможную площадку для открытия центра.

Об этом сообщили топ-менеджеры консорциума ABB Ltd. Coordinator Strategic Development (АBB). Компания специализируется на информационных технологиях в области электротехники и энергетического машиностроения, а также является одним из мировых лидеров в поставках силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства.

«Мы заинтересованы в развитии высокотехнологичных производств в Краснодарском крае. Уверен, что на Кубани есть все предпосылки для того, чтобы стать центром таких компетенций как минимум в Южном федеральном округе», — рассказал во время встречи с менеджерами руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Швец.

Он добавил, что департамент готов оказать всестороннюю помощь в создании инжинирингового центра в Краснодарском крае.

Вице-президент компании Михаил Аким и руководитель глобального подразделения процессов автоматизации ABB Густав Джохан Грейлинг рассмотрели вопрос об обеспечении центра высококвалифицированными специалистами. Замминистра образования края Константин Федоренко рассказал представителям предприятия, что дефицита кадров по направлениям электротехника, энергетическое машиностроение и информационные технологии не будет.

Ожидается, что топ-менеджеры компании АВВ ltd пробудут в крае три дня. Запланированы встречи с руководителями бизнес-структур и образовательных учреждений. После переговоров менеджмент европейской компании примет решение об открытии в городе своего инжинирингового центра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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