В Краснодаре представят выставку «Беспредметное» художницы Марго Якунчевой

Первая персональная выставка молодого мастера откроется в галерее «Глюк» 20 января в 18:30.

Все работы выполнены в авторской смешанной технике, в стилистике абстрактного экспрессионизма, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

По их словам, «Беспредметное» — это погружение в сознание посредством искусства, погружение в глубины непознанных эмоций и внутренних состояний, приглашение войти с ними в контакт.

Куратор выставки — искусствовед Дарья Тоцкая. По ее мнению, работы краснодарской художницы можно поставить в один ряд с представителями современного японского абстрактного экспрессионизма.

Выставка продлится до 30 января, посетить ее можно с 18:30 до 19:30.