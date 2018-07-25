В Краснодаре представили эскиз реконструкции квартала вокруг ЦУМа

На экспертном совете рассмотрели еще девять кварталов исторического центра Краснодара.

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский предложил откорректировать регламент в части требований по высоте застройки фасадной части кварталов.

«Работа, которую мы сегодня проводим, позволит определить границы исторического поселения, в котором будет действовать особый градостроительный регламент. Это работа на перспективу, на последующие 100-200 лет. После утверждения границ поселения и регламента строительства для каждого квартала в центре города начнут действовать жесткие правила по сохранению архитектурного облика», — сказал Первышов.

На заседании обсудили исторически ценные здания, построенные в Екатеринодаре — Краснодаре в период с конца ХIХ до 70-х годов ХХ века в границах девяти кварталов центральной части города. Они ограничены улицами Гоголя — от Кирова до Коммунаров, Коммунаров — от Гоголя до Чапаева, Чапаева — от Коммунаров до Кирова, Кирова — от Чапаева до Гоголя, а также территорией Кооперативного рынка.

По мнению специалистов, на территории Кооперативного рынка нужно сохранить три исторических здания, расположенные на Карасунской и Коммунаров. Территория же самого рынка нуждается в реконструкции. Для этого нужно разработать отдельный проект.

Член Союза архитекторов России Юрий Щербинин представил эскизную проработку комплексной реконструкции квартала вокруг краснодарского ЦУМа. Здесь вместо парковки на углу Красноармейской и Гоголя предложили создать зеленую зону.

«Это эскизный проект квартала, ограниченного улицами Гоголя, Красноармейской, Красной и Карасунской вокруг здания ЦУМа. С сохранением требований по высотности зданий и дополнительным созданием пешеходной зеленой зоны. Вот мы сделали такой проект квартала, чтобы можно было сразу увидеть, как может выглядеть реконструированная территория. Это именно тот подход, который нужен для города, для развития центра», — сказал Щербинин.

На заседании отметили, что необходим детальный анализ каждого квартала и каждого строения.

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Обсудили также вопрос ограничения этажности застройки фасадной части кварталов в проекте охраны исторического поселения. Сейчас в регламенте заложена норма, при которой этажность по фасаду квартала не должна быть выше козырька самого высокого исторически ценного градоформирующего здания, находящегося вдоль этого квартала. Семихатский отметил, что в новом регламенте охраны зданий можно предусмотреть возможность корректировки этого требования.

«Есть смысл внести предложение разработчикам, чтобы максимальная высота зданий в историческом поселении была, например, не выше плюс одного этажа от максимальной высоты существующего исторического здания. В законе не написано, что никак не выше. Там прописано, что нужно ориентироваться на высотность существующей застройки, но не написано, что сантиметр в сантиметр все должно быть», — сказал Семихатский.

Эксперты отметили, что на территории исторического поселения необходимо сохранять объемно-пространственные решения существующих зданий в первоначальных пропорциях. При строительстве новых зданий малой этажности использовать композиционные архитектурные решения, не диссонирующие с декоративным убранством существующих исторических фасадов.

По словам мэра Евгений Первышова, разработку градостроительного регламента исторического центра ведет команда лучших специалистов. Итогом должен стать документ, учитывающий ценность расположенных в центре зданий. При этом предстоит найти баланс между сохранением истории и возможностью развития центральной части города, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в границы исторического центра Краснодара планируют включить 94 квартала.

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