В Краснодаре представили новый фестиваль «Театр одного города»

Проект презентовали на конференции, которая прошла во Дворце искусств «Премьера» и была посвящена Году театра в России. Открытие нового фестиваля запланировано на 28 апреля.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы и направления развития театрального искусства, обменялись опытом по реализации новых творческих проектов в рамках Года театра в России.

По словам начальника управления культуры Ирины Лукинской, большой открытый фестиваль поможет развить театральные традиции в Краснодаре, воспитать в детях любовь к культуре. Показать свой талант смогут представители театральных студий, кружков и объединений города.

В рамках проекта в течение года пройдут открытый конкурс художественного слова «ГлаголЪ», фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий», второй открытый городской фестиваль «Танцы KRD» и другие мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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