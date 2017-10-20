В Краснодаре представили проекты благоустройства новых зеленых зон

Они претендуют на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок представил эскизы проектов благоустройства зеленых зон: бульвар «Школьный» и сквер «Новорождественский» в Юбилейном микрорайоне, бульвар «Шаляпинский» в Музыкальном микрорайоне, городской сад «Старая Кубань» и бульвар «Николаевский» в микрорайоне Гидростроителей, сквер «Садовый» в центре города. Проекты прорабатывают для дальнейшего обсуждения с горожанами и архитектурным сообществом.

Мэр Краснодара Евгений Первышов также поставил задачу продолжить подготовку проектов благоустройства территорий, которые освобождаются после расселения и сноса ветхого и аварийного жилья, особенно в центральной части Краснодара.

«Все земельные участки, которые мы освобождаем от ветхого аварийного жилья, используем для развития социальной инфраструктуры и создания зон отдыха. Нам нужны удобные для краснодарцев пешеходные маршруты и пешеходные улицы, которые были бы связаны между собой», — цитирует Первышов пресс-служба администрации Краснодара.

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