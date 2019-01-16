Всего их 14. Новороссийск, Геленджик, Анапа, Темрюкский и Туапсинский районы объединились в прошлом году, чтобы сообща решать проблемы. Представители краевой власти и главы территорий обсудили первые идеи развития зоны.

«Черноморская экономическая зона — это традиционное развитие санаторно-курортного комплекса, мы видим мощнейший транспортный потенциал, экспортный потенциал, развитие наших портов — Новороссийск, Темрюкское направление, Туапсе», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

В центре Черноморской экономической зоны — в Новороссийске — разработали проект индустриального парка площадью в 300 га. Уже идет строительство небольшого металлургического завода. Еще один проект — создание в городе-герое торгово-транспортно-логистического хаба. Он подразумевает строительство новых дорог, обновление железнодорожного комплекса, расширение и модернизацию морского порта.

«По рекомендации губернатора эти зоны созданы по всему краю, их семь, Черноморскую просто первой сделали. Мы сегодня осознаем, что легче будет исполнять эти проекты. Впятером легче, чем одному», — сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Проекты еще предстоит доработать. После презентации и защиты наиболее интересные для бизнесменов представят на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он пройдет в середине февраля.

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