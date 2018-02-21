В Краснодаре представили результаты исследований по исходу выборов

Свои прогнозы представили 21 февраля специалисты центра социологии. Данные обнародовали на круглом столе. Его участниками стали политологи и студенты профильных вузов.

Исследования проводили в январе по инициативе центра на территории Краснодарского края в форме экспресс-опроса. Респондентов спросили, знают ли они о выборах президента России, известна ли дата, собирется ли человек идти голосовать.

«Очень важно замерить степень доверия к национальному лидеру. Очень важно замерить степень оппозиционности различных групп и группировок граждан. Это делается для того, чтобы понять: общество будет идти консолидированно за своим национальным лидером или будут какие-то другие варианты», — пояснил президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Всего в исследовании приняли участие 1,8 тыс. человек из 18 городов и районов края. Подавляющее большинство знает о дате президентских выборов. Только 4% не слышали о дне голосования или затруднились ответить.

Данные исследования ККОО «Центр прикладной социологии и политологии» за январь 2018 года, статистическая оценка возможной погрешности — 2,8 %

Знаете ли вы, когда состоятся очередные выборы президента РФ и можете ли назвать дату выборов?

Да — 96 %

Нет (затрудняюсь ответить) — 4%

На вопрос, собираются ли респонденты прийти на избирательные участки, больше половины ответили утвердительно. Менее 20% затруднились сказать о своих планах на 18 марта. Небольшое количество опрошенных идти голосовать не планируют.

Данные исследования ККОО «Центр прикладной социологии и политологии» за январь 2018 года, статистическая оценка возможной погрешности — 2,8 %

Собираетесь ли Вы принять участие в выборах президента России 18 марта 2018 года?

Точно да — 63,11%

Скорее да, чем нет — 6,61%

Точно нет — 5,39%

Скорее нет, чем да — 7,33%

Пока не определился — 17,56%

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