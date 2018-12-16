В Краснодаре представят фильм-номинант на премию «Оскар» от Беларуси

В кинотеатре «Киномакс-Краснодар» 19 декабря состоится предпремьерный показ фильма Дарьи Жук «Хрусталь».

Мировая премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах. Оскаровский комитет от Беларуси выдвинул «Хрусталь» на «Орскар», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Действие фильма разворачивается в Минске в 90-е годы. В центре сюжета девушка-диджей Веля, мечтающая уехать в Америку. Для получения визы он подделала документы о несуществующем месте работы. В посольстве предупреждают, что на «работу» перезвонят для уточнения данных. Указанный липовый телефон оказывается вполне реальным, и его владелец находится далеко за городом – в поселке. Эвелине приходится приехать на место, чтобы уговорить хозяев ей помочь.

После просмотра кинообозреватель Алексей Двоеглазов обсудит картину со зрителями.

«Фильмы о 90-х уже набили оскомину, но, поверьте, это совсем иной случай. И дело даже не в том, что в главной роли снялась Алина Насибуллина, жена рэпера Хаски, а в небольшом эпизоде и сам Дмитрий Кузнецов (Хаски). Это очень современная и своевременная история. Почему же 90-е продолжают «жить» и переосмысляются, а также о художественных особенностях картины мы и поговорим со зрителями на предстоящем показе», – рассказал Двоеглазов.

Режиссер Дарья Жук родилась и выросла в Минске. В 16 лет переехала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты. Работала на канале HBO. Сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. «Хрусталь» ее полнометражный дебют.

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