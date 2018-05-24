В Краснодаре представят каталог экспонатов времен войны «Хранить вечно»

Презентация пройдет 30 мая в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына в рамках мероприятия «Реликвии войны».

Участниками станут курсанты и офицеры Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко.

Каталог стал частью краевого образовательно-просветительского проекта «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц», который проводится по инициативе и при поддержке министерства культуры края.

Проект стартовал в январе и завершится 9 мая 2020 года, когда Россия будет отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

В издании представлены более 100 фотографий и описаний предметов, связанных с историей войны. Это небольшая, но информативная часть военной коллекции музея, которая насчитывает более 4 тыс. экспонатов.

Начало мероприятия — в 15:30, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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