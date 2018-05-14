В Краснодаре представят кинетическую инсталляцию Михаила Смаглюка

Инсталляцию «Восток — Запад» представят в музее имени Е. Д. Фелицына в рамках «Ночи музеев».

Зрители увидят проект в зале выставки «Камни земные, небесные и царские». Здесь же пройдет показ дизайнерских коллекций «Византия», «Птицы», «Русская архитектура» и «Белый север», созданных студентами факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры.

Художник Михаил Смаглюк занимается реставрацией музейных экспонатов и созданием ювелирных украшений, изготовлением музыкальных инструментов, художественных миниатюр и масштабных инсталляций, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Культурная акция «Ночь музеев» пройдет на Кубани 19 мая.

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