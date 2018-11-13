В Краснодаре представят передвижной выставочный комплекс РЖД

Посетители смогут познакомиться с передовыми технологиями российских железных дорог 15 ноября на вокзале Краснодар-1.

Поезд регулярно курсирует по всей сети железных дорог страны, а его экспозиция постоянно обновляется. В составе поезда 12 вагонов, девять из которых — выставочные. В них развернуты тематические экспозиции, которые рассказывают об истории развития железных дорог в России, а также демонстрируют современные инновационные проекты и технологии.

В отдельных вагонах представлены подвижные составы и макеты железнодорожной техники разных времен: измерительные комплексы, макеты грузовых электровозов, рельсовых автобусов, двухэтажных вагонов и магистральных газотурбовозов.

Посетители смогут увидеть экспозицию вагона, посвященную Великой Отечественной войне. Открывает ее стилизованная объемно-пространственная композиция вагон-теплушка. В таких вагонах в годы войны перевозились до 40 бойцов Красной Армии. Также будут представлены действующие макеты, на которых в миниатюре отображены отдельные военные события.

Экспозиция еще одного вагона посвящена истории развития отечественного железнодорожного транспорта с 1837 года до современности. Там можно увидеть макеты первых паровозов, скорость которых не превышала 16 км/ч, и высокоскоростного поезда «Сапсан», который способен развивать скорость более 250 км/ч.

Время работы комплекса — с 10:00 до 19:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. Для детей до 18 лет, учащихся, студентов и пенсионеров посещение бесплатное.

С 2011 года поезд прошел более 400 тыс. км, побывал на 16 железных дорогах страны, а также посетил Казахстан и Беларусь. Экспозицию передвижной выставки за это время посмотрели более 1 млн человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставочно-лекционный комплекс 11 ноября начал свой путь по железным дорогам Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник