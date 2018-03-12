В Краснодаре представят проект Speedcore художника Владимира Омутова

Открытие состоится 16 марта в КЦ «Типография».

Новый проект Омутова продолжает его художественные поиски, в центре которых — объект и сам художник в мире, теряющем свое материальное воплощение.

«Острые углы, сгустки, подтеки, плоскости и объемы, ритмическое чередование пустот, цепи, стяжки — работы Омутова как раз представляют собой такие объекты. Непонятно, как и из чего сделанные, герметичные и автономные, лишенные всякой функции и предназначения, они при этом конкретно заявляют о своей материальности, ощущение которой жидкое и плоское состояние виртуального пространства дать не может», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Типографии».

Омутов работает с живописью, скульптурой и инсталляцией. Обращается к эстетике постинтернета, исследует то, как ленты соцсетей, цифровая образность и бесконечные потоки информации влияют на визуальность материальных объектов.

Его персональные выставки прошли в «Типографии», галерее RedGift, музее имени Коваленко и в ЦСИ «Винзавод» в Москве.

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