В Краснодаре представят программу ямщицких песен

Концерт «Под дугой колокольчик поет» пройдет на сцене краснодарской филармонии 8 ноября.

Ямщицкие песни прозвучат в исполнении Краснодарского государственного камерного хора, сообщается на странице филармонии во «ВКонтакте».

Тема пути, лошади и извозчика встречалась в романсах Александра Гурилева, Петра Булахова, Якова Фельдмана, Евгения Юрьева и в русских народных песнях. Все они прозвучат в обработке дирижера, Народного артиста России Вячеслава Яковлева.

Начало концерта — в 18:30.

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