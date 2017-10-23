В Краснодаре представят ретроспективную выставку «История страны. 1917—2017 годы»

Экспозицию можно посмотреть с 25 октября по 19 ноября в галерее «Сантал».

На выставке «История страны. 1917—2017 годы» свои работы представят 40 художников Кубани и Адыгеи. В экспозицию вошли 100 работ, созданных с середины 20-х годов прошлого века до 2017 года. В них отражены Октябрьская революция, Гражданская война, коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление, оттепель 1960-х годов, перестройка, современный период.

Значительная часть работ — это тематические картины, парадные портреты, гравюры на пластике. Также представлены пейзажи и натюрморты, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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