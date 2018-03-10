В Краснодаре представят выставку городского пейзажа «Цвет и звук»

Экспозицию представят в фойе Муниципального концертного зала органной и камерной музыки 10 марта.

«Цвет и звук» — персональная выставка художника Дмитрия Прокоповича. Город — это любимый объект художника и источник его вдохновения. Картины Прокоповича написаны в жанре городского пейзажа. Основным сюжетом является изображение самого города: зданий, улиц, архитектурных памятников. Художник стремился передать ритм городов, в которых он жил.

В Краснодаре Дмитрий Прокопович живет пять лет. Он родился в Крыму, окончил Государственный специализированный институт искусств по специальности «Живопись» в Москве и аспирантуру Российской академии живописи, ваяния и зодчества. В разные годы работал художником по рекламе, театральным декоратором, исполнителем настенных росписей и скульптурных декораций в сфере архитектурных сооружений.

Отмечается, что художник жил в разных городах России и Украины, много путешествовал и научился интуитивно улавливать характер города, его изменчивое настроение, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Открытие выставки в 18:00.

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