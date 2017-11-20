В Краснодаре представят выставку натюрмортов «Любовь»

Экспозицию художницы Любови Ульяновой можно будет посмотреть с 24 ноября по 8 декабря в частной галерее Ларина.

Это первая персональная выставка художницы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

«Выставка «Любовь» — это трогательное выражение признательности по отношению к вещам, вкусам, местам, без которых мы не можем обойтись. Сочные натюрморты, где каждая деталь выписана с нежностью и теплотой, заставляют зрителя сконцентрироваться на собственном восприятии привычных предметов и обстоятельств», — говорится в сообщении организаторов.

Открытие состоится в 18:00.

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